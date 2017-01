Trabajadores de UCR en huelga

“Estamos en un día de huelga, peleando por salarios más justos”, dijo John Valdez, asistente administrativo de UCR y miembro de Teamsters, un sindicato diverso que agrupa desde camioneros, trabajadores de bodegas, así como a profesionales del sector público y privado.

Según Valdez, la última vez que este sector recibió un aumento salarial fue en julio del 2015.

“La expectativa es obligarlos a sentarlos en la mesa de negociaciones y obtener el aumento salarial,” dijo.

Sólo en UCR este sindicato tiene más de 300 miembros, como asistentes administrativos, bibliotecarios, cajeros, cuidadores de niños, despachadores de la policía, entre otros.

“Por una encuesta que hicimos sabemos que el 70% de los trabajadores no ganan suficiente dinero para vivir en Riverside y tienen que vivir en ciudades vecinas. Otros dijeron que tienen inseguridad alimenticia, eso significa que vienen a trabajar con hambre o que no saben si al siguiente día van a tener alimentos que comer. Esto no debería estar pasando en una institución como ésta,” dijo Valdez.

Shante Morton, es una programadora asistente de presupuesto y personal de UCR de 39 años, quien ha laborado en UCR por 12 años.

“Yo he visto en la universidad el aumento de muchos otros individuos de un solo golpe, y a nosotros nos quieren aumentar en un periodo de seis años. No es justo. Es muy difícil ser la persona que procesa esos aumentos y no recibir un incremento salarial en años,” dijo.

Morton afirmó que vive en Moreno Valley, porque no puede costearse una vivienda en Riverside, aunque sus hijos asisten a la escuela en Riverside.

“Este es un gran lugar para trabajar porque su gente es fenomenal, pero deberían tener salarios más justos,” afirmó.

Por su parte Josefina Areola, es una asistente bibliotecaria que tiene 37 años trabajando en UCR.

“Esta es la segunda vez que participo en una huelga. El contrato se venció en noviembre y no han podido llegar a un acuerdo,” dijo.

Areola confesó que muchos trabajadores tienen otros trabajos para compensar el sueldo que ganan en UCR.

“Yo limpio casas, soy viuda y cuido a mi mamá de 92 años. Tengo aquí años y no es justo que muchos trabajadores se jubilan y nosotros tenemos que trabajar más, ir de una biblioteca a otra porque no contratan a más personas, hasta hemos tenido que enseñar a los supervisores,” mencionó.

Durante esta huelga realizada el martes 10 de enero, las clases no fueron suspendidas, pero el centro de cuidado de niños de UCR no atendió a los pequeños.

El sindicato Teamsters 2010 representa a 12 mil trabajadores en el sistema de Universidades de toda California.

Un comunicado de prensa de la oficina del presidente de UC señaló que “los empleados clericales (han sido) garantizados de aumentos salariales competitivos en el mercado, buenos beneficios y estabilidad".

Además agregó que “la oferta que ofrecen es un aumento de salario promedio de 18% en los próximos seis años, así como excelentes beneficios de salud y opciones de jubilación, incluyendo un plan de pensiones que muy pocos otros empleadores ofrecen".